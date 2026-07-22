40 വയസ്സിന് മുൻപേ ആർത്തവവിരാമം: ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്
പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളെ മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിന്റെയോ ജോലിത്തിരക്കിന്റെയോ ഭാഗമായി കണ്ട് പലരും അവഗണിക്കാറുണ്ട്.
സാധാരണയായി സ്ത്രീകളില് 40-കളുടെ അവസാനത്തിലോ 50-കളുടെ തുടക്കത്തിലോ ആണ് ആര്ത്തവവിരാമം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാല് ചിലരില് 40 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ അണ്ഡാശയങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുകയും ആര്ത്തവം നില്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില് ഇതിനെ 'പ്രിമെച്യൂര് മെനോപ്പോസ്'അല്ലെങ്കില് 'പ്രിമെച്യൂര് ഒവേറിയന് ഇന്സഫിഷ്യന്സി' (POI) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളെ മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിന്റെയോ ജോലിത്തിരക്കിന്റെയോ ഭാഗമായി കണ്ട് പലരും അവഗണിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് രോഗനിര്ണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നു.
തിരിച്ചറിയേണ്ട പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്
- ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജന് ഹോര്മോണിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള കുറവാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്ക്ക് കാരണം
- ആര്ത്തവത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്: ആര്ത്തവം ക്രമം തെറ്റി വരുക, മാസങ്ങളോളം വരാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കില് രക്തസ്രാവത്തിന്റെ അളവില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാവുക.
- ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് (Hot Flashes): ശരീരത്തിലും മുഖത്തും പെട്ടെന്ന് കടുപ്പമേറിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക.
- രാത്രിയിലെ അമിത വിയര്പ്പും ഉറക്കമില്ലായ്മയും: രാത്രികാലങ്ങളില് വിയര്ത്തു കുളിച്ചുണരുക, തടസ്സമില്ലാത്ത ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുക.
- മൂഡ് സ്വിങ്ങ്സ് :പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം, വിഷാദം, കടുത്ത ഉത്കണ്ഠ.
- ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്:** യോനീവരള്ച്ച (Vaginal Dryness), ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവ്, കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.
പ്രധാന കാരണങ്ങള്
- കുടുംബത്തില് മാതാവിനോ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്ക്കോ നേരത്തെ ആര്ത്തവവിരാമം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് പാരമ്പര്യമായി ഇത് സംഭവിക്കാം.
- ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ അണ്ഡാശയ കോശങ്ങളെ തെറ്റായി ആക്രമിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ് സാഹചര്യം
- ക്യാന്സര് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷന് എന്നിവ.
- ജീവിതശൈലി
ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ ഈസ്ട്രജന് ഹോര്മോണ് കുറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കും. ഈസ്ട്രജന്റെ കുറവ് എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ഒടിവുകള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്തധമനികളുടെ വഴക്കം നിലനിര്ത്തുന്നതില് ഈസ്ട്രജന് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുറവ് ഹൃദയാഘാത സാധ്യതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. അണ്ഡോത്പാദനം നിലയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയേയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
ഹോര്മോണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി (HRT) ഉള്പ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ മാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഈസ്ട്രജന് കുറവു മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാനും എല്ലുകളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിര്ണ്ണയമാണ് ഈ ഘട്ടത്തില് പ്രധാനം.