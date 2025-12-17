സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഡല്ഹിയില് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണങ്ങള് കര്ശനമാക്കിയതോടെ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്ക് വീട്ടില് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും, നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദീര്ഘനേരം നിര്ത്തിവച്ചതിനാല് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോണ്സ് ആക്ഷന് പ്ലാന്
പ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരവും തൊഴില് വകുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഡിസംബര് 18 മുതല് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഓഫീസുകളിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും 50 ശതമാനം ഹാജര് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാര് വീട്ടില് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും. ഓഫീസുകളോട് വഴക്കമുള്ള പ്രവൃത്തി സമയം ഏര്പ്പെടുത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജയിലുകള്, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്, പൊതുഗതാഗതം, വൈദ്യുതി, മറ്റ് നിര്ണായക വകുപ്പുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സേവനങ്ങളെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിയന്ത്രണങ്ങള് കാരണം നിര്മ്മാണം നിര്ത്തിവച്ച കാലയളവില് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി എല്ലാ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികള്ക്കും 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഡല്ഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാരത്തില് നേരിയ പുരോഗതി കാണിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്, വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 328 ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തിലാണ്.