സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസംബര് 2025 (09:16 IST)
പഴയ കാറുകള്ക്ക് ഇന്നു മുതല് ഡല്ഹിയില് പ്രവേശനമില്ല. മലിനീകരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇന്ധനവും നല്കില്ല. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി 580 പോലീസുകാരെയും 126 ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലായി 37 എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് വാനുകളും വിന്യസിക്കും. ഗതാഗത വകുപ്പ്, മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന്, ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പെട്രോള് പമ്പുകളില് വിന്യസിക്കും.
സാധുവായ പിയുസി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന് ഡല്ഹി പെട്രോള് പമ്പുകളില് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പര് പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയല് ക്യാമറകള് ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡല്ഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദര് സിംഗ് സിര്സ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോണ്സ് ആക്ഷന് പ്ലാനിന്റെ (GRAP) നാലാം ഘട്ടം പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതുവരെ നടപടികള് നിലനില്ക്കും.
ലോക്സഭ ഇന്ന് ചട്ടം 193 പ്രകാരം മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച നടത്തും. കോണ്ഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും ഈ ചര്ച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി പാര്ലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആവര്ത്തിച്ച് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തി.