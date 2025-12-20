ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ എസ്‌ഐടിയെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നു: സണ്ണി ജോസഫ്

ഹൈക്കോടതി വിമര്‍ശനം സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:23 IST)
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ എസ്‌ഐടിയെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ്. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തെ വിമര്‍ശിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടിയില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹൈക്കോടതി വിമര്‍ശനം സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതി സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ഉന്നതര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണസംഘം എത്തിയിട്ടില്ല. അവരെ പ്രതിചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉന്നതന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പോലും അന്വേഷണസംഘം മടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്. അന്വേഷണസംഘത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ കോടതി മാത്രമാണ് ആശ്വാസമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്‍ണ മോഷണക്കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്‍ വാസു, മുന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ മുരാരി ബാബു, മുന്‍ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്‍ കെ.എസ്. ബൈജു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന്‍ തള്ളി. ഉത്തരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും വാതില്‍ ചട്ടങ്ങളുടെയും സ്വര്‍ണ്ണം മോഷ്ടിച്ചതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കിയെന്ന കേസിലാണ് പ്രതികള്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. സെഷന്‍സ് കോടതി നേരത്തെ ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. ചെമ്പ് പൂശാന്‍ വേണ്ടി ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിലുകളുടെ ഫ്രെയിമുകള്‍ സ്വര്‍ണ്ണം പൂശുന്നതിനെന്ന വ്യാജേന കൈമാറിയ കേസില്‍ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് എന്‍ വാസു.


