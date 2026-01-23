സുനിതാ വില്യംസ് ബഹിരാകാശത്ത് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചുവരാൻ പ്രാർഥിച്ചവരാണ് ഇവിടെയിരിക്കുന്നവരെന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജ്. നേരെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിറങ്ങുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും പ്രകാശ് രാജ് തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടക്കുന്ന കെഎൽഎഫിന്റെ (കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ) ഉദ്ഘാടന വേദിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
''സുനിതാ... നിങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചുവരാൻ പ്രാർഥിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ, നേരെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിറങ്ങുമെന്ന് ഒട്ടും കരുതിയില്ല"
എൻഡി ടിവിക്ക് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിലെ സുനിതയുടെ നർമം കലർത്തിയുള്ള പരാമർശവും പ്രകാശ് രാജ് വേദിയിലെടുത്തിട്ടു. ചന്ദ്രനിലേക്കൊരു കണ്ണുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന്, ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് ചെന്നാൽ ഭർത്താവ് കൊല്ലും എന്നാ സുനിതയുടെ മറുപടിയാണ് പ്രകാശ് രാജ് ഓർത്തെടുത്തത്.
കെഎൽഎഫിൽ സുനിതയുമായി വേദി പങ്കിട്ട ശേഷം പ്രകാശ്രാജ് എക്സിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്...
"നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇത്രയും ധീരയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരിക്കലും വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. എന്റെ ഓർമകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു"
കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസും സുനിത വില്യംസും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് കെ.എൽ.എഫിന്റെ ഉദ്ഘാടനകർമം നിർവഹിച്ചു. പ്രകാശ് രാജിനു പുറമേ ചലച്ചിത്രതാരം ഭാവന, സാഹിത്യകാരന്മാരായ സച്ചിദാനന്ദൻ, എം. മുകുന്ദൻ, ദിവ്യ എസ്. അയ്യർ തുടങ്ങിയവർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.