ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026
കൊച്ചിയില്‍ നടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:55 IST)
കൊച്ചി: നടി നമിത പ്രമോദിനെ അപമര്യാദയായി സ്പര്‍ശിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. നടി നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് എറണാകുളം സ്വദേശി വിപിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക് റോഡിലെ ഒരു ടാറ്റൂ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം.

ആ ദിവസം ടാറ്റൂ ചെയ്യാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് നടി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതി സ്ഥലം കണ്ടെത്തി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തി. ടാറ്റൂ ചെയ്യരുതെന്ന് നടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സംഭവത്തിനിടെ അനുചിതമായി സ്പര്‍ശിച്ചതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പാലാരിവട്ടം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് വിപിനെ അറസ്റ്റുചെയ്തത്.


