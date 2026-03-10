സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: മൂന്ന് പ്രധാന പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നാളെ കൊച്ചിയിലെത്തും. രാവിലെ 11:45 ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് ഇറങ്ങും. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്ററില് കൊച്ചി നാവിക താവളത്തിലെ ഐഎന്എസ് ഗരുഡയിലേക്ക് പോകും. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര അര്ലേക്കര്, കൊച്ചി മേയര് വി കെ മിനിമോള്, സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാദ ചന്ദ്രശേഖര്, ജില്ലാ കളക്ടര് ജി. പ്രിയങ്ക എന്നിവര് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ന് മറൈന് ഡ്രൈവില് നടക്കുന്ന കേരള ധീവര സഭയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 ന് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. അവിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന് റെയില്വേ, നാഷണല് ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ നിരവധി പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും നവീകരിച്ച റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2:15 ന് അതേ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന റാലിയില് അദ്ദേഹം കേരളത്തില് എന്ഡിഎയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. ഈ പരിപാടിയില് സഖ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയും പുറത്തിറക്കും.