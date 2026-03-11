ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
പാക്കിസ്ഥാന്‍ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐക്ക് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൊച്ചിയില്‍ അറസ്റ്റില്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:30 IST)
കൊച്ചി: പാകിസ്ഥാന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റിലായി. ആഗ്ര സ്വദേശിയായ ആദര്‍ശ് കുമാറാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊച്ചിയിലെ ദക്ഷിണ നാവിക കമാന്‍ഡിലാണ് ഇയാള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളുടെയും യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍ സര്‍വീസസ് ഇന്റലിജന്‍സിന് (ഐഎസ്ഐ) കൈമാറിയതിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇയാളുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കും. മുന്‍പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ സമാനമായ ചാരവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഐഎസ്ഐ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാളുമായി ആദര്‍ശ് കുമാര്‍ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് തെളിവുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഇയാള്‍ തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഏജന്റിന് പണം കൈമാറുകയും ഫോട്ടോകള്‍ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.


