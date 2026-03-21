ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ തീപിടുത്തം: രോഗികള്‍ മരിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:01 IST)
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ തീപിടുത്തം മൂലം രോഗികള്‍ മരിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍. ബൈക്ക് അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ട നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി സനീഷിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷമാണ് സനീഷിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.

ഓയൂര്‍ സ്വദേശി കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ നില വഷളായത് ഐസിയു മാറ്റത്തിനുശേഷമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 17നാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. തീപിടുത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഐസിയുവില്‍ ഉള്ള രോഗികളെയും സ്റ്റാഫിനെയും മാറ്റിയിരുന്നു.

തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ദിവസം 12.45നാണ് കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി മരിച്ചത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സനീഷും മരണപ്പെട്ടു. ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗികളാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്നും മരണങ്ങള്‍ക്ക് തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :