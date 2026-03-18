ദില്ലിയിൽ മാരത്തൺ ചർച്ച, കണ്ണൂർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സുധാകരൻ ഇടയും, കൊച്ചി സീറ്റിലെ തർക്കത്തിൽ സതീശൻ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപോയി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (10:46 IST)
ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസിനുള്ളിലെ അമര്ഷം പുകയുന്നു. 6 ജില്ലകളിലാണ് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് രൂക്ഷമായ തര്ക്കം നിലനില്ക്കുന്നത്. കണ്ണൂര് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് കെ സുധാകരന് ഇന്ന് പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനൊരുങ്ങുന്ന സുധാകരനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നേതാക്കള്. കൊച്ചി സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയും പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് തര്ക്കം രൂക്ഷമാണ്.
കൊച്ചിയില് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിനെ സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വി ഡി സതീശന് ഉന്നയിക്കുന്നത്. കെ സി വേണുഗോപാല് ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസിനായും വാദിക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടികയില് നോമിനികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുന്നതില് കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് വി ഡി സതീശന്. കൊച്ചിയില് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിനായി വാദിച്ച സതീശന് ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ ഇറങ്ങിപോയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. നിലവില് തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി,എറണാകുളം, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് പല തട്ടിലാണ്. ഇതും പാര്ട്ടിയെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
തര്ക്കം നിലനില്ക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയാണ് ആദ്യഘട്ട പട്ടിക കോണ്ഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയത്. കെ ബാബു പിന്മാറിയ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും എല്ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി ക്രിമിനല് കേസില് ഉള്പ്പെട്ട പെരുമ്പാവൂരിലും രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടികയിലാകും സ്ഥാനാര്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.ശബരീനാഥനും ശിവകുമാറും അരുവിക്കര മണ്ഡലം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.