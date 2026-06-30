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സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെന്ഷന് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുനഃപരിശോധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്
കഴിഞ്ഞ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഫെബ്രുവരിയില് അവതരിപ്പിച്ച 'സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെന്ഷന്' പദ്ധതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. 1.6 ദശലക്ഷം വനിതാ വീട്ടമ്മമാര്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതി പുതുതായി അധികാരമേറ്റ സര്ക്കാര് എന്തിനാണ് 'പിരിച്ചുവിടുന്നത്' എന്ന് ചോദിച്ച സിപിഐ(എം) എംഎല്എ എ സി മൊയ്തീന് നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
യാതൊരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഫീല്ഡ് തല പരിശോധനകള് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. തുടക്കത്തില് 3.134 ദശലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് അത് 1.64 ദശലക്ഷമായി കുറച്ചു. പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്യാതെയും ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേര്ത്ത രീതി പരിശോധിക്കാതെയും നമുക്ക് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് കഴിയുമോ എന്ന് പറയാന് കഴിയില്ല, ''മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.