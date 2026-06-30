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സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്, പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1320 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് തുടരുന്നു. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1320 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 1,02,760 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 12,845 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശനിരക്ക് വര്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും അഗോളവിപണിയില് എണ്ണവില കുറയുന്നതും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിച്ചത്.
ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണവിലയിലെ സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്. 2025 ഡിസംബര് 23നായിരുന്നു സ്വര്ണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.