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ലോകകപ്പ് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി സതീശൻ സർക്കാർ; വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക്
കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതയുടെ കുറവും കൂടിയ വില നൽകിയിട്ടും വൈദ്യുതി കിട്ടാത്തതും പ്രതിസന്ധിയെന്നാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി പറയുന്നത്
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ജൂൺ 30 വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന പവർകട്ടിനു സമാനമായ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് തുടരാനാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം വലിയ നിരാശയാണ് ഈ വാർത്ത. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്തടക്കം ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്.
കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതയുടെ കുറവും കൂടിയ വില നൽകിയിട്ടും വൈദ്യുതി കിട്ടാത്തതും പ്രതിസന്ധിയെന്നാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി പറയുന്നത്. രാത്രിയിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ശരാശരി 4,500 മെഗാവാട്ടാണ്. അതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ലോകകപ്പ് കഴിയുംവരെ തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ചിലപ്പോൾ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഓഗസ്റ്റിലേക്കും നീട്ടിയേക്കാം.
രാത്രി 9.30, 10.30 സമയങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി തടസം നേരിട്ടതോടെ പലയിടങ്ങളിലും ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. 2018, 2022 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ മാറിയതോടെ സമാധാനമായി ലോകകപ്പ് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായെന്നും പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. എൽ-നിനോ പ്രതിഭാസം കാരണം മഴ കുറഞ്ഞെന്നും അതിനാൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമെന്നുമാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി പറയുന്നത്.