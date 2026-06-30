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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (09:57 IST)

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന് കേരളം; അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തമിഴ്‌നാട്

Kerala wants a new dam
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (09:57 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (10:01 IST)
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മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ഉറച്ച് കേരളം. ജലവിഭവ പാര്‍ലമെന്ററി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലാണ് കേരള പ്രതിനിധികള്‍ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. അപകടാവസ്ഥ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്‍ വിദഗ്ധസമിതി മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട് എത്രയും വേഗം സന്ദര്‍ശിക്കണം എന്ന് കേരള പ്രതിനിധികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ എത്രത്തോളം ആശങ്കയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. ജലനിരപ്പ് 152 അടിയായി ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് തമിഴ്‌നാടിന്റെ പ്രതിനിധികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ 142 അടിയില്‍ നിന്ന് ഒരിഞ്ചുപോലും ഉയര്‍ത്താന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് കേരളം വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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