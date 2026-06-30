അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിന്റെ സമഗ്ര സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തല്: കേരളത്തോട് പുതിയ വിദഗ്ധ അംഗത്തിന്റെ നാമനിര്ദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടു
- അന്തര്സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പോരാട്ടം ശക്തമാക്കും: കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിമാര്ക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു
- മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് അനുവദിക്കില്ല: ഉറച്ച നിലപാടുമായി വിജയ് സര്ക്കാര്
- പുതിയ ഡാം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിജയ്, മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ കേരളത്തിനെതിരെ വിമർശനം
- ഡല്ഹി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉഷ്ണതരംഗം തുടരും; കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ, ഇടിമിന്നല് മുന്നറിയിപ്പ്
മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന് കേരളം; അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട്
മുല്ലപ്പെരിയാറില് പുതിയ അണക്കെട്ട് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില് ഉറച്ച് കേരളം. ജലവിഭവ പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലാണ് കേരള പ്രതിനിധികള് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. അപകടാവസ്ഥ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന് വിദഗ്ധസമിതി മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ട് എത്രയും വേഗം സന്ദര്ശിക്കണം എന്ന് കേരള പ്രതിനിധികള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് എത്രത്തോളം ആശങ്കയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് ഇത് സഹായിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. ജലനിരപ്പ് 152 അടിയായി ഉയര്ത്തണമെന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതിനിധികള് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് 142 അടിയില് നിന്ന് ഒരിഞ്ചുപോലും ഉയര്ത്താന് പറ്റില്ലെന്ന് കേരളം വ്യക്തമാക്കി.