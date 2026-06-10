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കേരളം ഭരണത്തില് AI സാങ്കേതികവിദ്യകള് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്
തിരുവനന്തപുരം: ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ഭരണസംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള പരിവര്ത്തനത്തിനായി ഭരണത്തില് കൃത്രിമബുദ്ധി (AI) ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കാന് AI പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
'ഈ സര്ക്കാര് ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കും. ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത സര്ക്കാരിലേക്ക് ഞങ്ങള് നീങ്ങുകയാണ്. ആ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങള് AI ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങള് ഇതിനകം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞങ്ങള് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്,' സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.