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  4. Gujarat Cop Quits Over Jantar Mantar Protest To Support PM Modi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (15:40 IST)

'2029 ൽ മോദി വീണ്ടും വരണം'; ഗുജറാത്തിൽ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രാജിവെച്ചു, ചെരുപ്പ് ഇടില്ലെന്നും ശപഥം

2029 ല്‍ ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താന്‍ വേണ്ടി ജോലി രാജിവെച്ച് ഗുജറാത്തിലെ പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:24 IST)
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2029 ല്‍ ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താന്‍ വേണ്ടി ജോലി രാജിവെച്ച് ഗുജറാത്തിലെ പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വലിയ കുപ്രചരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള കാലം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വേണ്ടി തന്നെ സ്വയം സമര്‍പ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാജി. 
 
സിജെപി സമരം 
 
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ സമരമാണ് ഗാന്ധിധാമം ഈസ്റ്റ് കുച്ചിലെ അദേസര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ രാംഗര്‍ മോഹന്‍ഗാര്‍ ഗോസായിയെ ഇങ്ങനെയൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സിജെപി സമരം ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരായ അനാവശ്യ നീക്കമായാണ് ഇയാള്‍ കണ്ടത്. അതിനാല്‍ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വയം സേവകന്‍ ആകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനായെന്ന് രാംഗര്‍ പറയുന്നു. 
 
വീഡിയോ സന്ദേശം 
 
സെല്‍ഫി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് രാംഗര്‍ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് തനിക്ക് ഈ ജോലി ലഭിച്ചതെന്ന് ഇയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത് ഹീനമായ നീക്കങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ജന്തര്‍ മന്തര്‍ സമരത്തില്‍ രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ക്ക് അനുകൂലമായാണ് മോദി തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാല്‍ അതിനെ പലരും ചെറുതാക്കി കണ്ടു. ഭാവിയില്‍ സംഘിനെയും മോദി സാഹിബിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി താന്‍ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ജോലി രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് രാംഗര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 
 
ആര്‍എസ്എസില്‍ ചേരും 
 
' എന്റെ ജീവിതവും സേവനവും ആര്‍എസ്എസിനായി ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായി ഒരു താല്‍പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ് ആര്‍എസ്എസ്,' വീഡിയോയില്‍ രാംഗര്‍ പറഞ്ഞു. 
 
ചെരുപ്പ് ധരിക്കില്ല 
 
2029 ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തില്‍ എത്താതെ താന്‍ ചെരുപ്പ് ധരിക്കില്ലെന്നും രാംഗര്‍ ശപഥം ചെയ്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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