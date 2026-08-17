അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുകയോ പിടികൂടുകയോ ചെയ്താൽ 30,000 ഡോളർ പാരിതോഷികം, പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇറാൻ
അമേരിക്കന് സൈനികരെ പിടികൂടുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്.
അമേരിക്കന് സൈനികരെ പിടികൂടുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്. ദൗത്യം നിര്വഹിക്കുന്നവര്ക്ക് 30,000 ഡോളര്(ഏകദേശം 28 ലക്ഷം രൂപ) ഇനാം നല്കുമെന്നാണ് ഇറാന് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. വനിതകളാണ് ഈ ദൗത്യം നിര്വഹിക്കുന്നതെങ്കില് പാരിതോഷികം ഇരട്ടി നല്കുമെന്നും ഇറാന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാന് സൈനികമേധാവി അമീര് ഹാതമിയെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ഇര്ന' വാര്ത്താ ഏജന്സിയാണ് വിവരം പുറത്തുവിടത്. സാമ്പത്തികസഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതിയില് അംഗങ്ങളാകാന് ഒട്ടേറെ പേര് അഭ്യര്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞതായും അമീര് ഹാതമി പറഞ്ഞു.അതേസമയം അമേരിക്ക നിലവില് ഇറാനില് കരയുദ്ധം നടത്തുന്നില്ല. ഏപ്രിലില് യുഎസിന്റെ ഒരു വിമാനം ഇറാനില് തകര്ന്ന് വീണപ്പോള് മാത്രമാണ് യുഎസ് സൈന്യം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനായി ഇറാന് മണ്ണില് ഇറങ്ങിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് എങ്ങനെയാണ് യുഎസിന്റെ സൈനികരെ കൊല്ലുകയോ പിടികൂടുകയോ ചെയ്യുകയെന്ന് ഇറാന് സൈനിക മേധാവി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
അതിനിടെ യുദ്ധത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് കാണാതായ ഇറാന് വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരെ ഖത്തര് തടവിലാക്കിയതായി ഇറാന് ആരോപിച്ചു. എന്നാല് ഈ ആരോപണങ്ങളെ ഖത്തര് നിഷേധിച്ചു.