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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (15:17 IST)

ഓണാവധിയും സ്കൂൾ തുറക്കലും: ഗൾഫിലേക്കുള്ള വിമാനടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നു, ഒന്നര ലക്ഷം രൂപവരെ!

Air India
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:10 IST)
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ഓണാവധിയും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളുടെ വേനലവധിയും ഒരുമിച്ച് അവസാനിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനനിരക്കുകള്‍ കുതിച്ചുയരുന്നു. ഓണാവധിക്ക് ശേഷം ഗള്‍ഫിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിമാനകമ്പനികള്‍ 10 മുതല്‍ 15 ഇരട്ടി വരെയാണ് ടിക്കറ്റുകളുടെ വില ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 
ഓഗസ്റ്റ് 30ന് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഗള്‍ഫിലേക്കുള്ള ശരാശരി ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ടിക്കറ്റിന് 80,000 രൂപ മുതല്‍ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഇറാന്‍ - യുഎസ് സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലതില്‍ വിമാനടിക്കറ്റുകള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ്. എങ്കിലും കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് അബുദാബി,ദുബായ് റൂട്ടുകളിലേക്ക് 30,000 രൂപയില്‍ താഴെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഓഗസ്റ്റ് 30 ഓടെയുള്ള നിരക്കുകള്‍ 1.10 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി ഉയര്‍ന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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