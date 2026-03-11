ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ന്നുവീണു; ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:16 IST)
ദുബായ്: ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം. രണ്ട് ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളിലായി നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരനെ കൂടാതെ രണ്ട് ഘാന പൗരന്മാര്‍ക്കും ഒരു ബംഗ്ലാദേശി പൗരനും പരിക്കേറ്റു.

ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരന് നേരിയ പരിക്കുകളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. വിമാന ഗതാഗതം സാധാരണപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദുബായ് എയര്‍പോര്‍ട്ട് അധികൃതര്‍ അവരുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് വഴി അറിയിച്ചു.


