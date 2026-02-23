സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:46 IST)
യുദ്ധഭീതിയില് ഇറാന് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യക്കാര് എത്രയും വേഗം ഇറാന് വിടണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ത്യന് എംബസി നിര്ദേശം നല്കിയത്. ഇന്ത്യക്കാര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങളോ പ്രകടനങ്ങളോ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്നും സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
നേരത്തെ ജനുവരിയില് ഇറാന് പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. രാജ്യം വിടാന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര് പാസ്പോര്ട്ട്, ഐഡന്റിറ്റി കാര്ഡുകള് തുടങ്ങിയ രേഖകള് യാത്ര വേളയില് കൈവശം എപ്പോഴും വയ്ക്കണമെന്ന് എംബസി നിര്ദേശിച്ചു.
അതേസമയം യുഎസ് ആക്രമണ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇറാന് റഷ്യയുമായി ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറില് ഏര്പ്പെട്ടു. ഏകദേശം 500 മില്യണ് യൂറോ (ഏകദേശം 589 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളര്) വിലമതിക്കുന്നതാണ് കരാര്. ഈ കരാറില് ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനവേധ മിസൈലുകള് ഇറാന് ലഭിക്കും.
അമേരിക്ക എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും തങ്ങള്ക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇറാന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരു ആണവ കരാറില് എത്തിയില്ലെങ്കില് ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി വാഷിംഗ്ടണ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.