സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:27 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം അനുദിനം വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എഐ ഉപയോഗിക്കാത്ത മേഖലകള് വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് പല സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും പോലെ, AI പലപ്പോഴും സോഷ്യല് മീഡിയയില് നല്ലതിന് പകരം ദോഷകരമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോള്, കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഇടപെടല് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജ വാര്ത്തകളുടെയും എഐ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അശ്ലീല ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും പ്രചാരണത്തിനെതിരെ സര്ക്കാര് കര്ശന നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഐ വഴി സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളില് നീക്കം ചെയ്യാന് YouTube, X തുടങ്ങിയ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസക്തമായ ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ട പുതിയ നിയന്ത്രണം ഫെബ്രുവരി 20 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ഉള്ളടക്കത്താല് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനാല് അക സൃഷ്ടിച്ച വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും വ്യക്തമായി ലേബല് ചെയ്യണമെന്നും പുതിയ നിയമങ്ങളില് പറയുന്നു. എഐ സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങളോ നഗ്നതയോ അശ്ലീല വസ്തുക്കളോ അടങ്ങിയ വീഡിയോകള് കണ്ടെത്തിയാല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില് അവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവ് പറയുന്നു.