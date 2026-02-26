സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:38 IST)
എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പത്മഭൂഷന് പിന്വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി. ഇക്കാര്യത്തില് കേരള സര്ക്കാരിനും വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് നല്കി. ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതിയായ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പത്മഭൂഷന് നല്കിയ നടപടി ശരിയായില്ലെന്നാണ് ഹര്ജിയില് പറയുന്നത്.
ശ്രീനാരായണ ധര്മ്മ പ്രബോധന സംരക്ഷണ സമിതിയാണ് ഹര്ജി നല്കിയത്. ഹര്ജി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം കോടതി പരിഗണിക്കും. പത്മഭൂഷണ് നല്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. അതേസമയം മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിന് മര്ദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിന് പിന്നില് തിരക്കഥയാണെന്ന് കെ മുരളീധരന് ആരോപിച്ചു. പ്രവര്ത്തകര് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയാണ് കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ പോയതെന്നും പോലീസ് മന്ത്രിയെ ശാന്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നു എന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ഇപ്പോള് പാര്ട്ടി ഓഫീസ് പോലെയാണ്. വാര്ത്ത വായിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയത്തിലും മന്ത്രി മിടുക്കിയാണ്. മികച്ച അഭിനയത്തിനുള്ള അവാര്ഡ് മന്ത്രിക്ക് നല്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം പുതിയ സ്പീക്കര് വരുന്നത് സ്പീക്കര് കസേരയില് ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് ഷംസീര്. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഷംസീര് പോകരുതെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.