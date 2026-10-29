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  4. Cyclone Arnab Devastates Andhra Pradesh; Massive Crop Loss Reported Across 2.24 Lakh Hectares
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (11:25 IST)

അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആന്ധ്രയിൽ വൻനാശം: 8 മരണം, വ്യാപക കൃഷിനാശം

ദുരിതബാധിത മേഖലകളില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനവും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപനവും ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Cyclone Arnab
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Published: Thu, 29 Oct 2026 (11:25 IST)
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അമരാവതി: അര്‍ണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരമേഖലയില്‍ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വീടുകള്‍ക്കും റോഡുകള്‍ക്കും വൈദ്യുതി ശൃംഖലയ്ക്കും കൃഷിക്കും കനത്ത നാശമുണ്ടായി. മരങ്ങള്‍ കടപുഴകിയും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റും ആളുകള്‍ മരിച്ചതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കിലും കാക്കിനട ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തീരദേശ ജില്ലകളില്‍ മഴ തുടരുകയാണ്. ദുരിതബാധിത മേഖലകളില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനവും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപനവും ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
 125 കിലോമീറ്ററിലേറെ വേഗത്തില്‍ കരതൊട്ടു
 
ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപംകൊണ്ട അര്‍ണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടിനും എട്ടിനുമിടയില്‍ നരസാപുരിന് സമീപം ആന്ധ്രാതീരത്ത് കരതൊട്ടു. മണിക്കൂറില്‍ 125 മുതല്‍ 135 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍ വീശിയ കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ കാറ്റടികള്‍ മണിക്കൂറില്‍ 150 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയെത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കരയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ക്രമേണ ദുര്‍ബലമായി.
 
പ്രാഥമിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലായി 2.24 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലധികം കൃഷിയിടങ്ങളെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ചത്. നെല്‍കൃഷിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. വാഴ, തെങ്ങ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തോട്ടവിളകള്‍ക്കും വ്യാപക നാശമുണ്ടായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് കര്‍ഷകരുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി.
നിരവധി വീടുകള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുകയും മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യുതിത്തൂണുകള്‍ നിലംപതിച്ചതോടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. റോഡുകളില്‍ വീണ മരങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 5 സ്ത്രീകളടക്കം 8 പേരാണ് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത്.
 
ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി കേന്ദ്രസംഘത്തെ അയയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്‍. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും കൃഷിനാശം വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടസാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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