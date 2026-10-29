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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (13:41 IST)

സമരങ്ങളുമായി നടന്നാൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല, വിവാദ ഉത്തരവുമായി യോഗി സർക്കാർ: പ്രതിഷേധം

Yogi Adityanath
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (13:44 IST)
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സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയ്ക്കുള്ള സ്വഭാവ പരിശോധനകള്‍ ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി യുപി സര്‍ക്കാര്‍. ഭരണമാറ്റത്തിനായി പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യോഗി സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന അക്രമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ നിന്ന് വിലക്കാമെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിലുള്ളത്.
 
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് ആന്‍ഡ് പേഴ്‌സണല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം ദേവരാജാണ് പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകള്‍,കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍,കൗണ്‍സിലുകള്‍,തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ സ്വഭാവ പരിശോധനാചട്ടമാണ് കര്‍ശനമാക്കുന്നത്.
 
അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയും കോണ്‍ഗ്രസും രംഗത്തുവന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു ഉദ്യോഗാര്‍ഥിക്ക് പോലും അവര്‍ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അയോഗ്യത നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതോ അന്വേഷണം തീരുമാനമാകാതെ കിടക്കുന്നതോ അയോഗ്യതയാകില്ലെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.
 
 എന്നാല്‍ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയെ അക്രമ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ സംഘടനകളില്‍ അംഗങ്ങളായ വ്യക്തികളെ സര്‍വീസ് നിയമനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിലക്കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരിശോധന നടത്തുന്ന തീയതിക്ക് തൊട്ട് മുന്‍പുള്ള 3 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയോ ഇപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അയോഗ്യത നേരിടാമെന്നാണ് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്.
 
 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണക്കാലത്താണ് ഇത്തരം ഉത്തരവുകളുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയും പ്രതികരിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതാണെന്നും സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി പറയുന്നു. യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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