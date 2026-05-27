Fuel Price India : ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എണ്ണ കമ്പനികൾ, 2 രൂപ വരെ ഇനിയും കൂടും
രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വര്ധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ വീണ്ടും വില വര്ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എണ്ണ കമ്പനികള്.
രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വര്ധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ വീണ്ടും വില വര്ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എണ്ണ കമ്പനികള്. 2 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ നാല് തവണയായി 8 രൂപ കൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ധനവില ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് സൂചന. ആകെ വില വര്ധന 10 രൂപയിലെത്തും വരെ വില ഉയര്ത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ വില വര്ധനവ് അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള് പറയുന്നു. ഇതിനിടെ രാജ്യത്ത് സിഎന്ജി വില വീണ്ടും വര്ധിപ്പിച്ചു. സിഎന്ജി വില കിലോയ്ക്ക് 2 രൂപയാണ് വര്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ദില്ലിയില് പുതിയ നിരക്ക് 83.09 രൂപയായി.
കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനുള്ളില് സിഎന്ജിയുടെ വിലയില് 7 രൂപയുടെ വര്ധനവാണുണ്ടായത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ഇന്ധനവില വര്ധനവില് പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. ഇതിനിടെ അമേരിക്ക ഹോര്മുസില് ആക്രമണം നടത്തിയതും റഷ്യ യുക്രെയ്നില് അക്രമണം കടുപ്പിച്ചതും ആഗോള തലത്തില് ആശങ്ക ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇറാന്- അമേരിക്ക സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശുഭ സൂചനകള് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില് ഇന്ധനവില ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.