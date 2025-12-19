രേണുക വേണു|
ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണക്കേസില് ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കും. ഇഡിക്ക് മുഴുവന് രേഖകളും നല്കാന് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടും എഫ്.ഐ.ആര് അടക്കമുള്ള രേഖകള് ഇ.ഡിക്ക് കൈമാറും. കേസ് രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇഡിയുടെ അപേക്ഷയിലാണ് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി അനുകൂല വിധി പറഞ്ഞത്.
കേസില് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കെ.എസ് ബൈജു, ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് എന്.വാസു, മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര് ബി.മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് തള്ളിയത്.