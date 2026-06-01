Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (09:19 IST)

കേരളത്തിലും എൻഡിഎ നേതാവിനെ ചേർത്തുപിടിച്ച് സതീശൻ; ബിജെപിയുടെ ബി ടീമാണോ?

സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു തുഷാറാണ് സമയം ചോദിച്ചത്

VD Satheesan and Thushar
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (09:19 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (09:43 IST)
VD Satheesan and Thushar

ചാർട്ടേഡ് ഫ്‌ളൈറ്റിൽ മംഗലാപുരം പോയി എൻഡിഎ നേതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ കേരളത്തിലും എൻഡിഎ ബന്ധം തുടരുന്നു. എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസ് അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളിയും സതീശനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വിവാദമാകുന്നു. 
 
സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു തുഷാറാണ് സമയം ചോദിച്ചത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് തവണ വിളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നതിനാൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് തുഷാർ വെളിപ്പെടുത്തി. അന്ന് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാനും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നെന്നും തുഷാർ പറഞ്ഞു. 
 
സതീശനുമായി സൗഹൃദസന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നാണ് തുഷാർ പറഞ്ഞത്. എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉടൻ സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. എൻഡിഎ നേതാക്കളുമായി ഇത്ര അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന സതീശൻ ബിജെപിയുടെ ബി ടീം ആണോയെന്ന് പോലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. 
 
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അകറ്റി നിർത്തണം, വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ വിമർശിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തുന്ന നേതാവിനെ കാണാനായി പോയത് തെയാണെന്നും മന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായ മാന്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വി പി ദില്‍ഖിഫില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രതിസന്ധി പരിശോധിക്കാന്‍ ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍: ജൂണ്‍ രണ്ടിന് ഉന്നതതലയോഗംരൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്‌നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സാധ്യമായ അടിയന്തര നടപടികള്‍ ഉടനടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ ഭവന നിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. മോന്‍സ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ എല്‍പിജിയുടെ വില കൂടി: സിലിണ്ടറിന് 53.50 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊല്‍ക്കത്തയില്‍ 53.50 രൂപയായി കുത്തനെ വര്‍ധനവുണ്ടായതോടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3,255.50 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Kerala Rain : സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പെരുമഴ, ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് അലർട്ടുള്ളത് 9 ജില്ലകളിൽജൂണ്‍ 3,4 തീയതികളില്‍ ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതല്‍ അടുത്ത 5 ദിവസവും ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.

'ഗൺമാൻമാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം', രമേശ് ചെന്നിത്തല രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെ, പേര് വന്നാൽ എഡിജിപി അജിത് കുമാറിനെതിരെയും നടപടിഎസ്‌ഐടി സമര്‍പ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്‍മാന്മാര്‍ അടക്കം 5 പേരെ നേരത്തെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എഡിജിപി അനില്‍ കുമാറിന്റെ പേര് വന്നാല്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.