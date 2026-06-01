അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Kerala Rain : ഇരട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി: ചൊവ്വാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ, നാളെ 5 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
- തെക്കന് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴ; അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തും
- Kerala Weather: വേനൽമഴ തുടരും, കാലവർഷം നീളും; യെല്ലോ അലർട്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ
- Kerala Rain : ബുധനാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
- മഴ കനക്കുന്നു; വരും മണിക്കൂറുകളില് ഈ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
Kerala Rain : സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പെരുമഴ, ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് അലർട്ടുള്ളത് 9 ജില്ലകളിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ അധ്യയന വര്ഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോള് ശക്തമായ പെരുമഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം.
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ അധ്യയന വര്ഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോള് ശക്തമായ പെരുമഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. ഈ ആഴ്ച 2 ദിവസങ്ങളിലാണ് തിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. ജൂണ് 3,4 തീയതികളില് ഇതിനെ തുടര്ന്ന് വിവിധ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതല് അടുത്ത 5 ദിവസവും ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 9 ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പിഴ, കോട്ടയം,എറണാകുളം, തൃശൂര്,മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്.
ജൂണ് 3ന് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. ഈ ദിവസം കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട,ഇടുക്കി,പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്,വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടുണ്ട്. ജൂണ് 4ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം,കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം,ഇടുക്കി,പാലക്കാട്, വയനാട്,കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടുമാണ്.