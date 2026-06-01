ഇന്നുമുതല് മില്മ പാലിനും തൈരിനും വില കൂടും
ഇന്നുമുതല് മില്മ പാലിനും തൈരിനും വില കൂടും. പാല് ലിറ്ററിന് 4 രൂപയും തൈരിന് കിലോക്ക് 10 രൂപയുമാണ് വര്ദ്ധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മറ്റ് പാല് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും വരും ദിവസങ്ങളില് വില ഉയരും. കര്ഷകരുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിലവര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടായതെന്ന് മില്മ അറിയിച്ചു.
പാചകവാതകത്തിനും വില കൂടിയതോടെ ഹോട്ടല് ഭക്ഷണത്തിന് ചിലവേറും. മഞ്ഞ കവര് പാല്- 27 രൂപ, നീല കവര് -30 രൂപ, ഓറഞ്ച് കവര് -30 രൂപ, പച്ച കവര് -32 രൂപ, ഒരു ലിറ്റര് ബോട്ടില് -75 രൂപ, തൈര് ക്ലാസിക് -40 രൂപ, തൈര് എലൈറ്റ് -45 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.
എസ്ഐടി സമര്പ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാന്മാര് അടക്കം 5 പേരെ നേരത്തെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടില് എഡിജിപി അനില് കുമാറിന്റെ പേര് വന്നാല് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇപ്പോള് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.