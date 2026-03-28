Nelvin Gok|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (09:28 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പറവൂർ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ
യുഡിഎഫിനായി വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സിപിഐയുടെ ജനകീയ നേതാവ് ഇ.ടി.ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
മത്സരിക്കുന്നു. വത്സല പ്രസന്ന കുമാർ ആണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി.
2021 ൽ 21,301 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സതീശൻ പറവൂരിൽ ജയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് അനുകൂല മണ്ഡലമാണെങ്കിലും ഇത്തവണ സതീശനു അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പറവൂരിൽ ജയിച്ചുകയറാൻ സാധിക്കില്ല. കയ്പ്പമംഗലം സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കൂടിയായ ടൈസൺ മാസ്റ്ററെ പറവൂരിലേക്ക് മാറ്റി ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് സിപിഐ ഉയർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കയ്പ്പമംഗലത്ത് 22,698 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ജയിച്ചത്. ആളുകളോടു സൗമ്യമായി പെരുമാറുകയും ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യതയോടെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ടൈസൺ മാസ്റ്റർ പറവൂരിൽ എത്തിയത് അതിഥിയായാണെങ്കിലും പ്രചാരണം ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ടുപോകും തോറും വീട്ടുകാരനായി മാറുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പറവൂരിലെ വികസന മുരടിപ്പാണ് ഇടതുപക്ഷം സതീശനെതിരായ പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2001 മുതൽ പറവൂരിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ സതീശൻ എംഎൽഎയായി. എന്നാൽ സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലേതിനു പോലെയുള്ള വികസനം പറവൂരിൽ എത്തിക്കാൻ സതീശനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഇടതുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. പറവൂരിലെ വോട്ടർമാരിലും മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്.
2021 ൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച എം.ടി.നിക്സൺ 60,963 വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ടൈസൺ മാസ്റ്റർ 70,000 ത്തിനു അടുത്ത് വോട്ടുകൾ നേടിയേക്കുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് വിലയിരുത്തൽ. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് സതീശനു വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടും പറവൂരിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സതീശൻ പ്രചാരണം തുടരുന്നതും ഈ പേടി കൊണ്ടാണ്. എൽഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പ്രചാരണത്തിനു ഇറങ്ങുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 48 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയൻ പര്യടനം നടത്തുന്നുണ്ട്. മറുവശത്ത് സതീശൻ പറവൂരിൽ ഒതുങ്ങിയത് ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി കാരണമാണ്.
ബിജെപിയും ഇത്തവണ സതീശനെ 'കൈവിട്ടു'. പറവൂരിൽ 2016 ലും 2021 ലും എൻഡിഎയ്ക്കു വേണ്ടി ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസ് ആണ് മത്സരിച്ചത്. അതിനാൽ ബിജെപി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ സതീശനു സാധിച്ചിരുന്നു. പറവൂരിൽ ബിജെപി വോട്ടുകൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സതീശൻ വലിയ മാർജിനിൽ ജയിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണവും ശക്തമായിരുന്നു. ഇത്തവണ തമാര ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തി ഈ ആരോപണത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്. മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവന്ന വനിത നേതാവിനെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വത്സല പ്രസന്നകുമാർ ആണ് പറവൂരിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. നഗരസഭയിലെ മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായിരുന്നു വത്സല. കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളെയടക്കം സ്വാധീനിക്കാൻ വത്സലയ്ക്കു സാധിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ. അങ്ങനെ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ച 82,264 വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ വി.ഡി.സതീശന്റെ അക്കൗണ്ടിലെത്തില്ലെന്നു ഉറപ്പാണ്. 2021 ൽ ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാർഥിക്കു വെറും 12,964 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ 15,000 ത്തിനും 20,000 ഇടയിൽ വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്കു ലഭിക്കുകയും എൽഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ 5,000 മുതൽ 10,000 വോട്ടുകൾ വരെ കൂടുതൽ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്താൽ സതീശന്റെ നില പരുങ്ങലിലാകും.