മൂന്നാം പ്രസവത്തിനും ഒരു വർഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധി, വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി വിജയ് സർക്കാർ
തമിഴ്നാട്ടിലെ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവാവധി ആനുകൂല്യങ്ങള് വിപുലീകരിച്ച് വിജയ് സര്ക്കാര്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി സ്ത്രീകള്ക്ക് തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പ്രസവത്തിനും ഇനി മുതല് 365 ദിവസം ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധി ലഭിക്കും. ആദ്യത്തെ 2 കുട്ടികളുടെ പ്രസവത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അതേ ആനുകൂല്യം മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ മാതൃകയാണ് വിജയ് സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.
നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമപ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് 12 ആഴ്ച(84 ദിവസം) ആയിരുന്നു പൂര്ണ്ണ ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധിക്ക് അര്ഹതയുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ ഇത് ഒരു വര്ഷമായി മാറും.നിയമസഭയില് നടന്ന ഗ്രാന്റുകള്ക്കായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി ഡി ശരത് കുമാറാണ് സുപ്രധാനപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മൊത്തം പ്രത്യുല്പാദന നിരക്ക് നിരവില് ദേശീയ ശരാശരിയായ 2.1ല് താഴെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടില് ഇത് 1.4 ആണ്. കൂടാതെ ജനസംഖ്യയില് 16 ശതമാനത്തോളം 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണ്. ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് തീരുമാനം.ALSO READ: ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു