  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Tamilnadu maternity leave third child extended to 365 days
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (17:39 IST)

മൂന്നാം പ്രസവത്തിനും ഒരു വർഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധി, വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി വിജയ് സർക്കാർ

Joseph Vijay, Tamilnadu CM
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (15:24 IST)
google-news
തമിഴ്നാട്ടിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവാവധി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിപുലീകരിച്ച് വിജയ് സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പ്രസവത്തിനും ഇനി മുതല്‍ 365 ദിവസം ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധി ലഭിക്കും. ആദ്യത്തെ 2 കുട്ടികളുടെ പ്രസവത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അതേ ആനുകൂല്യം മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ മാതൃകയാണ് വിജയ് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.
 
നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമപ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 12 ആഴ്ച(84 ദിവസം) ആയിരുന്നു പൂര്‍ണ്ണ ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധിക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ ഇത് ഒരു വര്‍ഷമായി മാറും.നിയമസഭയില്‍ നടന്ന ഗ്രാന്റുകള്‍ക്കായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി ഡി ശരത് കുമാറാണ് സുപ്രധാനപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മൊത്തം പ്രത്യുല്പാദന നിരക്ക് നിരവില്‍ ദേശീയ ശരാശരിയായ 2.1ല്‍ താഴെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഇത് 1.4 ആണ്. കൂടാതെ ജനസംഖ്യയില്‍ 16 ശതമാനത്തോളം 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണ്. ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം.ALSO READ: ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പാറ്റാ പേടി മാത്രമോ?, അതോ അടിവേര് ഇളകുന്നുണ്ടോ?, മന്ത്രിസഭയിൽ പുനസംഘടനയ്ക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സമഗ്രമാറ്റം വന്നേക്കാം

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പാറ്റാ പേടി മാത്രമോ?, അതോ അടിവേര് ഇളകുന്നുണ്ടോ?, മന്ത്രിസഭയിൽ പുനസംഘടനയ്ക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സമഗ്രമാറ്റം വന്നേക്കാം

പാറ്റാ പേടി മാത്രമോ?, അതോ അടിവേര് ഇളകുന്നുണ്ടോ?, മന്ത്രിസഭയിൽ പുനസംഘടനയ്ക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സമഗ്രമാറ്റം വന്നേക്കാംകേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പുനസംഘടന അടുത്തമാസമുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. നിലവില്‍ യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭരണത്തിനെതിരെ അതൃപ്തി പുകയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ സമഗ്രമായ പുനസംഘടനയാണ് ബിജെപി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

എൻടിഎ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കുന്നു, പരീക്ഷാസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള 600 വിദഗ്ധരെ ഒഴിവാക്കി, പുതിയ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചു

എൻടിഎ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കുന്നു, പരീക്ഷാസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള 600 വിദഗ്ധരെ ഒഴിവാക്കി, പുതിയ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചുഇരുപത്തഞ്ചോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടുത്ത രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നിയമിക്കും. എന്‍ടിഎ ഓഫീസുകളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി മാറ്റാനും തീരുമാനമായി. പരീക്ഷകള്‍ സുഗമമായി നടത്താന്‍ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

പാലായിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോറ്റു

പാലായിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോറ്റുപാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്. നഗരസഭ അധ്യക്ഷയായി എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മായാ രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റിയ ചീരാംകുഴിയെ ആണ് തോൽപ്പിച്ചത്.

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചുതമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും 'കോക്ക്‌റോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി' (CJP)യും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും യുവാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പൊലീസിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയ സംഭവം വിവാദത്തില്‍.