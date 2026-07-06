അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ലൈഫ് വീടുകളിൽ ഇനി മോദിയുടെ ചിത്രവും; ബിജെപിക്ക് വഴങ്ങാൻ യുഡിഎഫ്
- യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഒരു മാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടും കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാര് ഇതുവരെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല
- മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
- Breaking News: മദ്യകമ്പനിയായ ബക്കാർഡിക്കായി ദ്രുതവേഗ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി വിവാദത്തിൽ
- വയനാട് പുനരധിവാസം: പൂർണമായി കൈവിട്ട് സർക്കാർ, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു
മുന് എല്ഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങിയതില് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര്
തിരുവനന്തപുരം: മുന് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ പത്തുവര്ഷത്തെ ഭരണകാലത്ത് വാങ്ങിയ വിലകൂടിയ മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാതെയും കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് അവയുടെ പരിപാലനം മോശമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതികളെത്തുടര്ന്ന് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാന് കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയോട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. എല്ലാ സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളേജുകള്, സര്ക്കാര് ആശുപത്രികള്, ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ അന്വേഷണത്തില് ഉള്പ്പെടും.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് വാങ്ങിയ എല്ലാ മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സംഭരണം, ഇന്സ്റ്റാളേഷന്, കമ്മീഷന് ചെയ്യല്, ഉപയോഗം, പരിപാലനം, നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്നിവ ഇത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്നസിനെതിരെ വിമര്ശനം
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
കേരള സര്വകലാശാലാ പരീക്ഷാ പേപ്പറില് ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ഉത്തരവും അച്ചടിച്ചു; ഗുരുതര വീഴ്ച
കുറിപ്പടിയില്ലെങ്കില് മരുന്നില്ല: കര്ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഫാര്മസികള്ക്ക് ചെന്നിത്തലയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
വ്യാജ ഫ്ലിപ്പ്കാര്ട്ട് 'GOAT' സെയില് തട്ടിപ്പ്: സൈബര് തട്ടിപ്പിനെതിരെ കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
സംശയം തോന്നാതെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിനായി 'Flipkart GOAT SALE', 'Goat Sale Live', 'Offers Sale', 'FK Goats Offer's' തുടങ്ങിയ പേരുകള് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലിപ്കാര്ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകള് തട്ടിപ്പുകാര് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.