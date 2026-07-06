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  4. The UDF government has ordered an inquiry into the purchase
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (20:29 IST)

മുന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (20:29 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (20:44 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പത്തുവര്‍ഷത്തെ ഭരണകാലത്ത് വാങ്ങിയ വിലകൂടിയ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാതെയും കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവയുടെ പരിപാലനം മോശമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതികളെത്തുടര്‍ന്ന് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. 
 
മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയോട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍, ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ അന്വേഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. 
 
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍ വാങ്ങിയ എല്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സംഭരണം, ഇന്‍സ്റ്റാളേഷന്‍, കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യല്‍, ഉപയോഗം, പരിപാലനം, നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്നിവ ഇത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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