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കേരള സര്വകലാശാലാ പരീക്ഷാ പേപ്പറില് ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ഉത്തരവും അച്ചടിച്ചു; ഗുരുതര വീഴ്ച
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്വകലാശാലയുടെ ചോദ്യപേപ്പറില് ഗുരുതരമായ പിഴവ് കണ്ടെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ബി.എസ്.സി. രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരീക്ഷയിലാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. ഇതില് ഒരു ചോദ്യത്തോടൊപ്പം അതിനുള്ള ഉത്തരവും അബദ്ധവശാല് അച്ചടിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പറില് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് ഈ പിഴവ് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
ഇത് ചോദ്യപേപ്പര് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെയും അച്ചടിക്കുന്നതിലെയും നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകള്ക്ക് വഴിവെച്ചു. വിഷയം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷാ കണ്ട്രോളര് അറിയിച്ചു. ഈ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷാ ബോര്ഡില് നിന്ന് വിശദീകരണവും തേടിയിട്ടുണ്ട്.
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കേരള സര്വകലാശാലാ പരീക്ഷാ പേപ്പറില് ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ഉത്തരവും അച്ചടിച്ചു; ഗുരുതര വീഴ്ച
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സംശയം തോന്നാതെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിനായി 'Flipkart GOAT SALE', 'Goat Sale Live', 'Offers Sale', 'FK Goats Offer's' തുടങ്ങിയ പേരുകള് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലിപ്കാര്ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകള് തട്ടിപ്പുകാര് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.