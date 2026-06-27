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ലൈഫ് വീടുകളിൽ ഇനി മോദിയുടെ ചിത്രവും; ബിജെപിക്ക് വഴങ്ങാൻ യുഡിഎഫ്
നഗരങ്ങളിൽ 'പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന' (പിഎംഎവൈ) പദ്ധതിയുടെ കൂടെ സഹകരണത്തോടെ ലൈഫിൽ വീടുകൾ നിർമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമുള്ള എംബ്ലം വയ്ക്കണമെന്നാണ്
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ നിർമിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകളിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രം വയ്ക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. വീടുകൾ ലഭിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനു ക്ഷതമേൽക്കുന്ന നടപടിയെന്നു പറഞ്ഞ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ എതിർത്ത കാര്യത്തിനാണ് യുഡിഎഫ് പച്ചകൊടി വീശാൻ പോകുന്നത്.
നഗരങ്ങളിൽ 'പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന' (പിഎംഎവൈ) പദ്ധതിയുടെ കൂടെ സഹകരണത്തോടെ ലൈഫിൽ വീടുകൾ നിർമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമുള്ള എംബ്ലം വയ്ക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് സാധ്യമല്ലെന്ന് നേരത്തെ എൽഡിഎഫ് നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം.ഷാജി അങ്ങനെ എംബ്ലം വയ്ക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.
പിഎംഎവൈ പദ്ധതിയിൽ നഗരങ്ങളിൽ നിർമിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് അടയാളമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ള എംബ്ലം വയ്ക്കണമെന്നാണ്. പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തും ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പോലുള്ളവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ തടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി അനാരോഗ്യകരമായ തർക്കത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല - കെ.എം.ഷാജി പറഞ്ഞു.