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യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഒരു മാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടും കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാര് ഇതുവരെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല
തിരുവനന്തപുരം: വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തില് യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മിക്ക കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരും അവരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് നിയമനങ്ങളില് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വരുന്ന ആളുകള് ആരെ കാണണമെന്ന് അറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളില് വലിയ ജനക്കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങള് നടക്കുമ്പോള് മന്ത്രിമാര് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ഓഫീസുകളില് പ്രവേശിക്കാന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഈ കാലതാമസം ഫയലുകളുടെ നീക്കത്തെയും ഔദ്യോഗിക ജോലികളെയും ബാധിക്കുന്നു.
ആര്എസ്പിയിലെയും കേരള കോണ്ഗ്രസിലെയും മന്ത്രിമാര് കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ മാത്രമേ നിയമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മുസ്ലീം ലീഗ് മന്ത്രിമാര്ക്കുള്ള നിരവധി സ്റ്റാഫ് നിയമനങ്ങള് ഇതിനകം പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട് ശേഷിക്കുന്ന പട്ടികയും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും നിയമനങ്ങള് ഇപ്പോഴും തീര്പ്പാക്കിയിട്ടില്ല. മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും കെ. മുരളീധരന്റെയും ഓഫീസുകള് അവരുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് നിയമനങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനകം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള രീതി അനുസരിച്ച് പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളില് 50% പേര് സര്ക്കാര് സര്വീസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷന് വഴിയാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള തസ്തികകള് രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളിലൂടെയാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്.