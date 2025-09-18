ഞായര്‍, 21 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
'എങ്കില്‍ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറൂ' എന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാക്കുകള്‍ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് വൃദ്ധ

സ്ത്രീയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പരിഹസിച്ചതിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (18:49 IST)
കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് നിക്ഷേപം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ സഹായം തേടിയ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പരിഹസിച്ചതിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനം. ആനന്ദവല്ലി എന്ന വൃദ്ധ ഒരു വാര്‍ത്താ ചാനലിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം തനിക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോള്‍ കരുവന്നൂരില്‍ നിന്ന് പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി അവര്‍ പറഞ്ഞു. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് താന്‍ അവിടെ പോയതെന്നും എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് 1.75 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കണം. ബാങ്ക് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു. ഇപ്പോള്‍, എന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകള്‍ പോലും വഹിക്കാന്‍ എന്റെ കൈവശം പണമില്ല. ബാങ്കും സുരേഷ് ഗോപിയും സഹായിച്ചില്ല. മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ പ്രതിമാസം 10,000 രൂപയെങ്കിലും നല്‍കിയാല്‍ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും. ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിനിമകളില്‍ കണ്ടു വളര്‍ന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ആ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാന്‍ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാന്‍ പോയതെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ നടന്ന കലുങ്ക് സഭയ്ക്കിടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ആനന്ദവല്ലിയെ അപമാനിച്ചത്. 'കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് ഇ.ഡി പിടിച്ചെടുത്ത പണം ജനങ്ങള്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാണോ? നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആ പണം ഇ.ഡിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ പറയുക. ഞാന്‍ ഇത് പരസ്യമായി പറയുകയാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ എം.എല്‍.എയെ പോയി കാണുക,' ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കാമോ എന്ന് ആനന്ദവല്ലി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ സുരേഷ് ഗോപി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍, സുരേഷ് ഗോപി പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു, 'എങ്കില്‍ എന്റെ നെഞ്ചില്‍ കയറൂ, നിങ്ങളുടെ മന്ത്രി ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്?' ഇത് കേട്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

അപ്പോള്‍ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, 'സര്‍, നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിയല്ലേ? 'ഇല്ല, ഞാന്‍ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മന്ത്രിയാണ്. ഞാന്‍ ഇതിനകം നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ ഉത്തരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് ആ പണം ഇ.ഡിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങി നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക,' സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ വിമര്‍ശനം ശക്തമായി. ഇതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന കലുങ്ക് ചര്‍ച്ചയില്‍ ഒരു വൃദ്ധന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന സ്വീകരിക്കാന്‍ മന്ത്രി നേരത്തെ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.


