വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ഇന്ത്യയ്ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത, ട്രംപിന്റെ 25 ശതമാനം പിഴ തീരുവ പിന്‍വലിച്ചേക്കും

പിഴ തീരുവ പിന്‍വലിച്ചേക്കുമെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് (സിഇഎ) വി അനന്ത നാഗേശ്വരന്‍ പറഞ്ഞു.

Donald Trump
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:18 IST)
ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത. നവംബര്‍ 30 ന് ശേഷം യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇറക്കുമതികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പിഴ തീരുവ പിന്‍വലിച്ചേക്കുമെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് (സിഇഎ) വി അനന്ത നാഗേശ്വരന്‍ പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അമേരിക്ക, യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കയറ്റുമതിക്ക് 50% വന്‍ തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു. നവംബര്‍ 30 ന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ കയറ്റുമതിക്ക് യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പിഴ തീരുവ പിന്‍വലിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സിഇഎ അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ റഷ്യന്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ യുഎസ് അധിക പിഴ തീരുവ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. യുഎസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വ്യാപാര തീരുവ കാരണം ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തില്‍ അടുത്തിടെ വിള്ളലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ രണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കിടയില്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത എട്ട് മുതല്‍ പത്ത് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ ഊഹമെന്നും സിഇഎ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്ക വന്‍തോതില്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തില്‍ സമീപ മാസങ്ങളില്‍ കാര്യമായ വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനാല്‍ ഈ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷവാര്‍ത്തയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :