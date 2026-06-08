  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Sunny Joseph Relative Appointment Issue
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (09:21 IST)

'ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകികയറ്റി'; വിവാദമായതോടെ യു ടേൺ, സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതിരോധത്തിൽ

ഇന്നലെയാണ് താൻ രാജി വയ്ക്കുന്നതായി ബെന്നി തോമസ് അറിയിച്ചത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല രാജി

Sunny Joseph Relative Appointment Issue, Sunny Joseph Issue, Minister Sunny Joseph, സണ്ണി ജോസഫ്, മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്, സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അളിയന്റെ നിയമനം
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (09:21 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (09:33 IST)
google-news
Sunny Joseph

ബന്ധുനിയമനത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതിരോധത്തിൽ. അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സഹോദരീഭർത്താവ് ബെന്നി തോമസിനെ നിയമിച്ചത് സണ്ണി ജോസഫാണ്. ബന്ധുനിയമനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ അളിയനോടു രാജിവയ്ക്കാൻ സണ്ണി ജോസഫിനു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നു. 
 
ഇന്നലെയാണ് താൻ രാജി വയ്ക്കുന്നതായി ബെന്നി തോമസ് അറിയിച്ചത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല രാജി. കെപിസിസി യോഗത്തിൽ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. മന്ത്രി ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകികയറ്റിയെന്നും ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. 

 
അതേസമയം തനിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്താണ് സണ്ണി ജോസഫ് അളിയനോടു രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് മനസിലാക്കി. ഇതിൽ നിന്നു രക്ഷ നേടാനാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട രാജി. 
 
അതേസമയം 30 വർഷത്തിനിടെ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ 10 പേർക്ക് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയെല്ലാം പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളാണെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.
About Writer
WEBDUNIA

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴ സാധ്യതയെ തുടര്‍ന്നുള്ള അലര്‍ട്ടുകള്‍ ഇങ്ങനെ.

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇ85 ഇന്ധന പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

'അപ്പോ ടൂർ പോകാൻ പറ്റില്ലേ'; കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുഡിഎഫ് ഉറപ്പ് നൽകിയ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യയാത്ര ജൂൺ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും സൗജന്യയാത്ര അനുവദനീയമല്ല.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽമഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെ നാമനിർദേശം ചെയ്ത ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറിനു എതിരെ ഒന്നും പറയാതെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ. മന്ത്രിയുടെ നിശബ്ദത കോൺഗ്രസിന്റെ ബിജെപി ഡീലിനു ഉദാഹരണം ആണെന്നാണ് വിമർശനം.

പിണറായി നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെയെന്ന് ജി സുധാകരന്‍, പിണറായിയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിക്കാന്‍ യോഗ്യത സുധാകരനില്ലെന്ന് എച്ച് സലാം

പിണറായി നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെയെന്ന് ജി സുധാകരന്‍, പിണറായിയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിക്കാന്‍ യോഗ്യത സുധാകരനില്ലെന്ന് എച്ച് സലാംപിണറായി വിജയന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് ജി സുധാകരന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധമുഖം കീറി പോകാത്തതെന്നും പിണറായി വിജയന്റെ ചെറുപ്പിന്റെ വാറഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ജി സുധാകരനില്ലെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ എച്ച് സലാം കുറിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല പടരുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല പടരുന്നുസംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗല്ല രോഗം പടരുന്നു. ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങളിൽ 123 പേർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മൂന്നുപേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ശനിയാഴ്ച മരിച്ചിരുന്നു.

West Asia Crisis : പ്രതികാര നടപടികൾ നിർത്തണം, നെതന്യാഹുവിന് നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്, ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹൂത്തികൾ

West Asia Crisis : പ്രതികാര നടപടികൾ നിർത്തണം, നെതന്യാഹുവിന് നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്, ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹൂത്തികൾഇറാന്‍ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാനിയന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഫോണ്‍ വഴി നെതന്യാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.