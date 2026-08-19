'നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണം, എന്.ടി.എയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം': കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡല്ഹി: പരീക്ഷകള് കൂടുതല് ശാസ്ത്രീയവും സുരക്ഷിതവുമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് നാഷണല് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്സിയെ (NTA) ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥാപനവല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. യൂണിയന് പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷനെ (UPSC) മാതൃകയാക്കി പരീക്ഷകള് നടത്തുന്നതിനായി സാങ്കേതികമായി മികച്ചതും പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതുമായ ഒരു സംവിധാനം NTA-യ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഈ വര്ഷത്തെ NEET-UG ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയെത്തുടര്ന്ന് NTA-യില് ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.എസ്. നരസിംഹ, അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തിയത്. മുന് ഐഎസ്ആര്ഒ (ISRO) ചെയര്മാന് കെ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണത്തിനായി നല്കിയ ശുപാര്ശകള് എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് കോടതി വിശദാംശങ്ങള് തേടി. നന്ദന് നീലേക്കനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി നിര്ദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങളും പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.