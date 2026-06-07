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മതപരമായ ചടങ്ങുകള് ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില് ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്
അസ്ഥി പുഴയില് ഒഴുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ആഗ്രഹം മരിക്കും മുന്പ് സലീം കുമാര് വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
നടനും ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് വൈകീട്ട് 3 മണിക്ക് പറവൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പില് നടക്കും. മതപരമായ ചടങ്ങുകള് ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുവേണം സംസ്കാരമെന്ന് സലീം കുമാര് വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അസ്ഥി പുഴയില് ഒഴുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ആഗ്രഹം മരിക്കും മുന്പ് സലീം കുമാര് വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ശ്വാസതടസം നേരിട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് സലീം കുമാറിനെ അമൃത ആശുപത്രിയില് പ്രവേസിപ്പിച്ചത്. ന്യൂമോണിയയും രക്തത്തിലെ അണുബാധയും കണ്ടെത്തിയതോടെ വെന്റിലേറ്റര്, ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകള്, ഡയാലിസിസ് അടക്കമുള്ള ജീവന് രക്ഷാമാര്ഗങ്ങള് നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടയില് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതാണ് മരണകാരണം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി കരള് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്ന് താരം ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികള് നേരിട്ടിരുന്നു. രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കാലയളവില് വ്യാജ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നത് തന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാക്കിയതായി താരം തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. ലിവര് സിറോസിസ് പാരമ്പര്യമായി വന്നതാണെന്നും മദ്യപാനം കൊണ്ടല്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞിരുന്നു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.