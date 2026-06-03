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മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഭാര്യാസഹോദരനെ അഡീഷണല് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു; വിവാദം
കണ്ണൂര്: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിലേക്ക് അടുത്ത ബന്ധുവിനെ നിയമിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം. മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യാസഹോദരനും കണ്ണൂര് ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറല് സെക്രട്ടറിയുമായ ബെന്നി തോമസിനെ അഡീഷണല് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയതോടെയാണ് ഈ വിഷയം ചര്ച്ചയായത്. രണ്ട് അധിക പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാര് ഉള്പ്പെടെ 13 പേരെ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളില് ബന്ധുക്കളെ നിയമിച്ചതിനെ ശക്തമായി വിമര്ശിച്ച യുഡിഎഫ്, അവര് പോരാടിയ അതേ 'തെറ്റ്' തന്നെയാണ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം ബെന്നി തോമസിന്റെ നിയമനം ബന്ധുത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീര്ഘകാല രാഷ്ട്രീയ പരിചയവും സംഘടനാ വൈദഗ്ധ്യവും പരിഗണിച്ചതിനുശേഷമാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വവും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും വിശദീകരിച്ചു.