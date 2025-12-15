തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കണ്ണൂരില്‍ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഇരുമ്പ് വടിയും മരക്കഷണവും ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ച അധ്യാപകനെതിരെ കേസ്

സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന അധ്യാപകനും സുഹൃത്തുക്കളും ആണ്‍കുട്ടികളെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:30 IST)
കണ്ണൂര്‍: പഴയങ്ങാടിയില്‍ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു. ട്രെയിനി അധ്യാപകന്‍ ലിജോ ജോണിനെതിരെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഡിസംബര്‍ 9 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. പയ്യന്നൂര്‍ ബോയ്സ് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന അധ്യാപകനും സുഹൃത്തുക്കളും ആണ്‍കുട്ടികളെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡിസംബര്‍ 5 ന് അധ്യാപകന്‍ തന്റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. ജോണ്‍ പെണ്‍കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോള്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇടപെട്ടു. ഈ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇരുമ്പ് വടിയും മരക്കഷണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് അയാള്‍ കുട്ടികളെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികള്‍ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :