സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 15 ഡിസംബര് 2025 (18:30 IST)
കണ്ണൂര്: പഴയങ്ങാടിയില് രണ്ട് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു. ട്രെയിനി അധ്യാപകന് ലിജോ ജോണിനെതിരെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഡിസംബര് 9 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. പയ്യന്നൂര് ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സംസാരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന അധ്യാപകനും സുഹൃത്തുക്കളും ആണ്കുട്ടികളെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മര്ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡിസംബര് 5 ന് അധ്യാപകന് തന്റെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. ജോണ് പെണ്കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോള് ആണ്കുട്ടികള് ഇടപെട്ടു. ഈ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇരുമ്പ് വടിയും മരക്കഷണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് അയാള് കുട്ടികളെ മര്ദ്ദിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികള് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.