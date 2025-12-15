തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
'ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നേക്കാള്‍ മികച്ച മേയറായിരുന്നു'; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശിവന്‍കുട്ടി

കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ അധികാരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍ മികച്ച മേയറാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:40 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ അധികാരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍ മികച്ച മേയറാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. ആര്യ തന്നെക്കാള്‍ മികച്ച മേയറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. മേയറുടെ ഭരണത്തിലെ പിഴവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

'തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ അധികാരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആര്യ മികച്ച മേയറാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു. അഞ്ച് വര്‍ഷം ഞാന്‍ തിരുവനന്തപുരം മേയറായിരുന്നു. ഞാന്‍ മേയറായിരുന്നപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. ഫലത്തെ ഞാന്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെ ഞാന്‍ മാനിക്കുന്നു. വോട്ടിംഗ് ശതമാനം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം അല്‍പ്പം പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല. പോരായ്മകള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ നമ്മള്‍ മുന്നോട്ട് പോകും. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര ലേബര്‍ കോഡുകള്‍ക്കെതിരെ കേരളം സ്വയം പ്രതിരോധിക്കും. ഒരു ബദല്‍ തൊഴില്‍ നയം രൂപീകരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസംബര്‍ 19 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലേബര്‍ കോണ്‍ക്ലേവ് നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും,' ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഭരിക്കാന്‍ എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും സ്വതന്ത്രനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജനാധിപത്യപരമായി അധികാരത്തില്‍ വന്ന ഭരണസമിതിയെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


