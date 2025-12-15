തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
വോട്ടിന് വേണ്ടി കെട്ടികൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഇറക്കരുത്, സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി സിപിഎം നേതാവ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:16 IST)
സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശവുമായി സിപിഎം പ്രാദേശിക നേഠാവ് സെതലവി മജീദ്. മലപ്പുറം തെന്നലയിലാണ് സംഭവം. തെര്‍ഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്നെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ മുസ്ലീം ലീഗ് രംഗത്തിറക്കിയെന്നാണ് സെയ്തലവി ആരോപിച്ചത്. മുന്‍ ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയാണ് സെയ്തലവി.


സെയ്തലവിയുടെ വിവാദമായ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ


അന്യ ആണുങ്ങളുടെ മുന്‍പില്‍ നിസ്സാര വോട്ടിന് വേണ്ടി സെയതലവി മജീദിനെ തോല്‍പ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഏതെങ്കിലും വാര്‍ഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെട്ടികൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കാഴ്ചവെയ്ക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് ഈ അവസരത്തില്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ മക്കളെകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മക്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. അതൊക്കെ മക്കളുടെ കൂടെ അന്തിയുറങ്ങാനും ഭര്‍ത്തക്കന്മാരുടെ കൂടെ അന്തിയുറങ്ങാനുമാണ്. എന്നിങ്ങനെയാണ് സെയ്തലവിയുടെ വാക്കുകള്‍. തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചതിന്റെ ആഹ്‌ളാദ റാലിയിലാണ് സെയ്തലവിയുടെ പ്രസംഗം.

തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സെയ്തലവി മജീദിനെതിരെ വനിതാ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് വോട്ടിന് വേണ്ടി കെട്ടികൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ രംഗത്തിറക്കിയെന്ന് സെയ്തലവി മജീദ് പറഞ്ഞത്.


