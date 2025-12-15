തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
പതിനാറ് ദിവസത്തെ ജയില്‍വാസത്തിന് ശേഷം രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു

ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

Rahul Easwar
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:24 IST)
തിരുവനന്തപുരം: എംഎല്‍എ രാഹുല്‍ മാംകൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ബലാത്സംഗ പരാതി നല്‍കിയ സ്ത്രീക്കെതിരെ സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 16 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താന്‍ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കുറ്റകൃത്യം ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നും രാഹുല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കല്‍, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപിച്ച് ഇര നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൈബര്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. കോടതിയില്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും കസ്റ്റഡി അന്യായമാണെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.


