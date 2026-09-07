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  4. Ramya haridas visited palakkad despite informing kpcc she was in delhi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:15 IST)

ഞാൻ ഇവിടില്ല സാർ, ഡൽഹിയിൽ: നേതൃത്വത്തിനോട് നുണ, പാലക്കാട് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തി രമ്യാ ഹരിദാസ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:17 IST)
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ചിറയിന്‍കീഴ് എംഎല്‍എ രമ്യാ ഹരിദാസും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക ഘടകവും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കിടെ പാര്‍ട്ടി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ രമ്യ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായി ആക്ഷേപം. രമ്യ ഹരിദാസും ചിറയിന്‍കീഴിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയില്‍ എം എം ഹസ്സന്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിയെ അന്വേഷണത്തിനായി കെപിസിസി നിയമിച്ചിരുന്നു. സമിതി രമ്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയില്‍ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാന്‍ യാത്ര തിരിക്കുമെന്നാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
 
 രാത്രി 7.20ലെ വിമാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് പോകുമെന്നാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ രമ്യ ഹരിദാസ് പുലര്‍ച്ചെ വരെ പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പാലക്കാട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പന്റെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തതായുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി യാത്രയുഎ പേരില്‍ നേതൃത്വത്തെ രമ്യ കമ്പളിപ്പിച്ച് പാലക്കാടെത്തിയെന്നാണ് ഇതോടെ പുതിയ ആക്ഷേപം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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