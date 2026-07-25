ഭാര്യയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുക്കാന് ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതിക്ക് പരോള് നിഷേധിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാള്ക്ക് അടിയന്തര പരോള് നല്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ഇയാളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് ഭാര്യയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ സഹോദരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി 10 ദിവസത്തെ അടിയന്തര പരോള് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹര്ജി നല്കിയത്. എന്നാല് ഭാര്യയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാന് അനുവദിച്ചതിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ മതിയായ ഇളവ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഹര്ജി തള്ളി.
'ഹര്ജിക്കാരിയുടെ സഹോദരന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് അതീവ ഗൗരവമുള്ളതും ക്രൂരവുമാണ്. ബലാത്സംഗം, പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം (penetrative sexual assault), മോഷണം എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിനും ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതിനും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരാള്ക്ക് പരോള് അനുവദിക്കുന്നതില് ഇളവ് നല്കുന്നത് ഒട്ടും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല,' കോടതി വ്യക്തമാക്കി.