  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. PSC Employee dismissed
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (12:57 IST)

പി.എസ്.സി പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി കിട്ടിയ യുവതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ

തൃശൂർ പ്ലാനിങ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തളിക്കുളം സ്വദേശി പി.കെ.സബ്നയെയാണ് ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്

VIgilance, CBI, VD Satheesan, Manapatt Foundation, Punarjani Financial fraud
Publish: Tue, 26 May 2026 (12:57 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (13:33 IST)
google-news
പി.എസ്.സി പരീക്ഷയിലൂടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച യുവതിയെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ആക്ഷേപം. ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രാഷ്ട്രീയ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചട്ടവും നിയമവും പാലിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.
 
തൃശൂർ പ്ലാനിങ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തളിക്കുളം സ്വദേശി പി.കെ.സബ്നയെയാണ് ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സന്റെ സ്റ്റാഫിലെ ഗ്രേഡ് രണ്ട് തസ്തിക ജീവനക്കാരനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാനിങ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയെ തെറിപ്പിച്ചത്. സബ്നയെ പിരിച്ചുവിട്ടതായുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പകരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ജീവനക്കാരനെ നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
 
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിൽ ഈ വകുപ്പിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്കു സബ്‌ന അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം പുനർനിയമനം നൽകാമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം പി.എസ്.സിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പുതിയ നിയമന ശുപാർശ നേടാനാവുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. 
About Writer
WEBDUNIA

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

Kerala Plus Two Results : പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിജയശതമാനം 77.97

Kerala Plus Two Results : പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിജയശതമാനം 77.97ഈ വര്‍ഷം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തില്‍ 4.52 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികളും വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തില്‍ 26,826 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്.77.97 ആണ് വിജയശതമാനം.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ചരിത്രപരമായ ക്ഷമാപണം; അടിമത്തത്തെ എതിർക്കാത്തതിൽ സഭയ്ക്കു തെറ്റിയെന്ന് ലിയോ പതിനാലാമൻ

ചരിത്രപരമായ ക്ഷമാപണം; അടിമത്തത്തെ എതിർക്കാത്തതിൽ സഭയ്ക്കു തെറ്റിയെന്ന് ലിയോ പതിനാലാമൻഅടിമത്തത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നതിൽ കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭ തലവൻ ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ. 'മാഗ്‌നിഫിക്ക ഹ്യുമാനിറ്റാസ്' (മഹത്തായ മനുഷ്യരാശി) എന്ന തന്റെ ആദ്യ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലാണ് മാർപാപ്പ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പി.എസ്.സി പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി കിട്ടിയ യുവതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ

പി.എസ്.സി പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി കിട്ടിയ യുവതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർപി.എസ്.സി പരീക്ഷയിലൂടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച യുവതിയെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ആക്ഷേപം. ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രാഷ്ട്രീയ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചട്ടവും നിയമവും പാലിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.