പി.എസ്.സി പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി കിട്ടിയ യുവതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
തൃശൂർ പ്ലാനിങ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തളിക്കുളം സ്വദേശി പി.കെ.സബ്നയെയാണ് ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്
പി.എസ്.സി പരീക്ഷയിലൂടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച യുവതിയെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ആക്ഷേപം. ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രാഷ്ട്രീയ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചട്ടവും നിയമവും പാലിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.
തൃശൂർ പ്ലാനിങ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തളിക്കുളം സ്വദേശി പി.കെ.സബ്നയെയാണ് ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സന്റെ സ്റ്റാഫിലെ ഗ്രേഡ് രണ്ട് തസ്തിക ജീവനക്കാരനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാനിങ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയെ തെറിപ്പിച്ചത്. സബ്നയെ പിരിച്ചുവിട്ടതായുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പകരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്ഥലംമാറ്റുന്ന ജീവനക്കാരനെ നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിൽ ഈ വകുപ്പിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്കു സബ്ന അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം പുനർനിയമനം നൽകാമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം പി.എസ്.സിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പുതിയ നിയമന ശുപാർശ നേടാനാവുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.