വീണാ വിജയൻ ഉൾപ്പെട്ട സിഎംആർഎൽ കേസ്: ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ഹൈക്കോടതി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണാ വിജയന് ഉള്പ്പെട്ട കേസില് ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന സിഎംആര്എല്ലിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേ ഇതോടെ നീങ്ങി.
കൈക്കൂലി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സിഎംആര്എല്ലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളാണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഐടി കമ്പനിയായ എക്സലോജിക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സിഎംആര്എല് വന്തുക നിയമവിരുദ്ധമായി നല്കിയെന്നതാണ് ആരോപണം. ഈ ആരോപണങ്ങളില് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജികള് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇ ഡിയും സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ഓഫീസും(SFIO)ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സാമോത്തീക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി അന്വേഷണ നടപടികള് റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹര്ജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. സിഎംആര്എല്ലും നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഹര്ജികള് ഫയല് ചെയ്തിരുന്നത്.സ്റ്റേ നീങ്ങിയതോടെ സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇഡിയുടെ മുന്നില് ഹാജരാവേണ്ടതായി വരും.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.