  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Woman throws baby out of bathroom at Haripad Taluk Hospital
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (11:37 IST)

ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കുളിമുറിയില്‍ നിന്ന് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് 19കാരി; ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞില്ല

Woman throws baby out of bathroom
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 26 May 2026 (11:37 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (11:39 IST)
google-news
ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. 19കാരി തന്റെ നവജാത ശിശുവിനെ ജനാലയിലൂടെ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് വയറുവേദനയെ തുടര്‍ന്ന് യുവതി പിതാവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിനിടെ ശുചിമുറിയില്‍ പ്രസവിച്ച പെണ്‍കുട്ടി പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇപ്പോള്‍ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.
 
ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അമിതവണ്ണവും ഫാറ്റി ലിവറും ഉള്ളതായി പെണ്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വേദനസംഹാരികള്‍ നല്‍കുകയും സ്‌കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ യുവതി തന്റെ വയറ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. വേദന കുറയ്ക്കാന്‍ മരുന്ന് നല്‍കണമെന്ന് അവര്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചു. പക്ഷെ ഇവര്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണോ എന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ സ്ത്രീ അത് നിഷേധിച്ചു. മാത്രമല്ല തനിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ത്തവമുണ്ടെന്നും സ്ത്രീ ഡോക്ടര്‍മാരോട് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് യുവതി പതിവായി കുളിമുറിയില്‍ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. 
 
പിന്നീട് കുളിമുറിയില്‍ നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും നോക്കിയപ്പോള്‍ വാതില്‍ അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കുളിമുറിയില്‍ കയറിയപ്പോള്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കോ ജീവനക്കാര്‍ക്കോ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. അപ്പോഴാണ് ജനാലയ്ക്ക് പിന്നില്‍ നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ടത്. പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി. സ്ത്രീ നവജാത ശിശുവിനെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നവജാത ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. യുവതിയുടെ ഗര്‍ഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാര്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷം

ലീഗിനു വഴങ്ങി സതീശൻ; സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈമാറി, കോൺഗ്രസിൽ അമർഷംകോൺഗ്രസ് ദീർഘകാലമായി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി

പറ്റിക്കാൻ മാത്രമെ കോൺഗ്രസിനറിയു, കേരളത്തിൽ സർക്കാരെവിടെ കോൺഗ്രസെ, പരിഹസിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിബെംഗളുരുവില്‍ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടം

മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചോ?, സെന്‍സെക്‌സില്‍ 1,100 പോയന്റ് നഷ്ടംബിഎസ്ഇയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വിപണിമൂല്യത്തില്‍ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്ധന, സ്വര്‍ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.

Plus 2 Results Kerala : പ്ലസ് ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക്; ‘നമ്മുടെ കേരളം’ ആപ്പിലും വാട്‌സ്ആപ്പിലും ഫലം അറിയാം

Plus 2 Results Kerala : പ്ലസ് ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക്; ‘നമ്മുടെ കേരളം’ ആപ്പിലും വാട്‌സ്ആപ്പിലും ഫലം അറിയാം026 മാര്‍ച്ചില്‍ നടന്ന രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് (മേയ് 26) ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പി.ആര്‍.ഡി പ്രസ് ചേംബറില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍ ആണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.

ബാറ്ററി കളയുന്ന 10 സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ആപ്പുകള്‍ ഇവയാണ്

ബാറ്ററി കളയുന്ന 10 സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ആപ്പുകള്‍ ഇവയാണ്എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് കുറയുമെന്നാണ് പലരും പരാതിപ്പെടുന്നത്. പൂര്‍ണ്ണമായി ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പകുതിയായി കുറയുമെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു.

ഇറാനില്‍ വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം; ഐആര്‍ജിസി ബോട്ടുകളും മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും തകര്‍ത്തു

ഇറാനില്‍ വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം; ഐആര്‍ജിസി ബോട്ടുകളും മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രവും തകര്‍ത്തുവെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടയാണ് ദക്ഷിണ ഇറാനില്‍ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്കില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ബോട്ടുകളെയാണ് ആക്രമിച്ചത്.

Kerala Weather: വരുന്നേ കാലവർഷം; ഇന്ന് നാലിടത്ത് യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: വരുന്നേ കാലവർഷം; ഇന്ന് നാലിടത്ത് യെല്ലോ അലർട്ട്Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം. ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്.

ഇറാന്റെ ഐആര്‍ജിസിയെ 'ഭീകര സ്‌പോണ്‍സര്‍' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉപരോധങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണം: ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രായേല്‍

ഇറാന്റെ ഐആര്‍ജിസിയെ 'ഭീകര സ്‌പോണ്‍സര്‍' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉപരോധങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണം: ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രായേല്‍ഏകദേശം 44 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ IRGCയെ ഉപരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാനിയന്‍ സംഘടന ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണികള്‍ ടെല്‍ അവീവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.