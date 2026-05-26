ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കുളിമുറിയില് നിന്ന് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് 19കാരി; ഗര്ഭിണിയായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞില്ല
ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. 19കാരി തന്റെ നവജാത ശിശുവിനെ ജനാലയിലൂടെ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് വയറുവേദനയെ തുടര്ന്ന് യുവതി പിതാവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് സ്ത്രീയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര് നിരീക്ഷണത്തില് തുടരാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിനിടെ ശുചിമുറിയില് പ്രസവിച്ച പെണ്കുട്ടി പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇപ്പോള് വണ്ടാനം മെഡിക്കല് കോളേജില് ചികിത്സയിലാണ്.
ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അമിതവണ്ണവും ഫാറ്റി ലിവറും ഉള്ളതായി പെണ്കുട്ടി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് ഡോക്ടര്മാര് വേദനസംഹാരികള് നല്കുകയും സ്കാന് ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് യുവതി തന്റെ വയറ് സ്കാന് ചെയ്യാന് അനുവദിച്ചില്ല. വേദന കുറയ്ക്കാന് മരുന്ന് നല്കണമെന്ന് അവര് നിര്ബന്ധിച്ചു. പക്ഷെ ഇവര് ഗര്ഭിണിയാണോ എന്ന് ഡോക്ടര്മാര്ക്കിടയില് സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. അന്വേഷിച്ചപ്പോള് സ്ത്രീ അത് നിഷേധിച്ചു. മാത്രമല്ല തനിക്ക് ഇപ്പോള് ആര്ത്തവമുണ്ടെന്നും സ്ത്രീ ഡോക്ടര്മാരോട് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് യുവതി പതിവായി കുളിമുറിയില് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടു.
പിന്നീട് കുളിമുറിയില് നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില് കേട്ട് ഡോക്ടര്മാര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും നോക്കിയപ്പോള് വാതില് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഡോക്ടര്മാര് കുളിമുറിയില് കയറിയപ്പോള് ഡോക്ടര്മാര്ക്കോ ജീവനക്കാര്ക്കോ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. അപ്പോഴാണ് ജനാലയ്ക്ക് പിന്നില് നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില് കേട്ടത്. പരിശോധിച്ചപ്പോള് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി. സ്ത്രീ നവജാത ശിശുവിനെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നവജാത ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണ്. യുവതിയുടെ ഗര്ഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാര്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.